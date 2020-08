Eis: 3 maanden cel voor hennepteelt

Publicatie: di 04 augustus 2020

LEEUWARDEN - Een 43-jarige man uit Hurdegaryp speelde met vuur. Het was voor hem een geluk dat de politie hem te snel af was geweest. Dat vond de officier van justitie dinsdagmiddag tijdens de rechtszaak waar zijn mogelijke aandeel in een drugslab werd behandeld. De verdachte was in 2019 in contact gekomen met een man uit Zwolle die een drugslab draaide in een loods aan de Ceresweg in Leeuwarden. Hij werd tijdens een observatie van de politie bij de loods gezien.

Onvoldoende bewijs

Volgens de officier van justitie was er onvoldoende bewijs om hem te linken aan het drugslab. Hij vond het wel bijzonder dat de verdachte op de dag van de inval (11 december 2019) zijn simkaart wijzigde. Ook ging hij een kijkje nemen in De Triemen waar de politie met een doorzoeking bezig was. Bovendien vond de politie dezelfde 'drugsgerelateerde contacten' in zijn telefoon van de andere twee gedaagden die moesten voorkomen in de zaak van het drugslab. Verder had hij tussen oktober en december 2019 diverse zoekopdrachten op zijn laptop gedaan die gingen over de productie van amfetamine.

De Hurdegarypster bevestigde dat hij contact met de man uit Zwolle had gehad. Ze kenden elkaar al langer vanuit de hennepwereld. Op een zeker moment ontdekte hij waar de Zwollenaar mee bezig was en hij vond dat wel interessant. Dat was de reden dat hij ging Googlen. Hij gaf aan dat hij verder niets voor de man had gedaan. Hij had via Telegram wel het bericht "Wanneer kan ik 10 liter krijgen?" gestuurd. Hij wilde kijken of hij op die manier wat geld kon verdienen. Dat (en ook de levering van de pomp) is er alleen nooit van gekomen want de boel werd twee dagen later opgerold.

Hennep in Winsum

Tijdens het politie-onderzoek werd wel duidelijk dat hij betrokken was geweest bij een hennepkwekerij in Winsum. Deze werd op 3 maart 2020 opgerold. De 43-jarige man zou een complete installatie aan de hennepkweker hebben geleverd en geïnstalleerd. De man snapte volgens hem niet helemaal hoe alles werkte en daarop heeft hij meegedraaid tot de tweede oogst. Hij wilde laten zien dat zijn installatie wel goed werkte. Ze deelden in de winst. De politie trof tijdens de inval een kweekruimte van 420 plantjes aan.

Deze hennepteelt kan in de ogen van de officier van justitie bewezen worden. Er werd een eis van 3 maanden celstraf op tafel gelegd. Voor de betrokkenheid bij het drugslab vond hij vrijspraak op zijn plaats. Er was onvoldoende bewijs.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.