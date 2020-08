Warme weer: brug Eastermar in storing

za 08 augustus 2020 14.01 uur

EASTERMAR - De brug van Eastermar kampte zaterdag de hele dag met storingen. De problemen begonnen in de ochtend en een monteur is al uren ermee bezig. Het is mogelijk om handmatig de brug te openen en te sluiten maar met het uur gaat het slechter. Rond 14.10 uur sloot de brug met horten en stoten. De slagbomen gingen vervolgens niet omhoog. Na nog wat pogingen lukte dat uiteindelijk wel. Het autoverkeer kon weer door.

Mogelijk is het warme weer (met temperaturen tot 32 graden Celsius) debet aan de storing. De brug wordt normaliter op afstand bediend vanaf Skûlenboarch. Het brugdek wordt gekoeld met water maar de storing zou zich bevinden in het computersysteem.

