Mercedes in de sloot, Ã©Ã©n gewonde

Mercedes in de sloot, één gewonde

Publicatie: za 08 augustus 2020 09.03 uur

DAMWâLD - Een auto is vrijdagavond op de Haadwei bij Damwâld in de sloot beland. Er raakte bij het ongeval één persoon gewond. Deze is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De straat werd tijdens de afhandeling van de aanrijding voor een deel afgesloten. Een berger heeft de mercedes uit de sloot gehaald.

