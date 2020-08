De allereerste Formule 1 race op Silverstone tot nu: wat is er veranderd?

Publicatie: vr 07 augustus 2020 17.39 uur

DRACHTEN - De eerste Grand Prix in Groot-Brittannië is op een spectaculaire manier geëindigd op Silverstone. Bottas kreeg te maken met een lekke band, waardoor Verstappen een plek naar voren schoof en op de tweede positie kwam. Daarna kreeg Hamilton op de koppositie ook met een lekke band te maken, maar wist hij de nummer twee voor te blijven. Er is wat te doen geweest over de banden, waarbij er verschillende oorzaken werden aangedragen. Voor de komende race op zondag 9 augustus neemt Silverstone in elk geval maatregelen. Er komen op het circuit veranderingen om schade te voorkomen. Ontdek wat deze maatregelen zijn en bekijk alles over de F1 Silverstone.

Aanpassing aan het circuit

Het circuit verandert ten opzichte van de eerste race. De coureurs reden tijdens de eerste race op Silverstone bij het verlaten van Becketts en ingaan van de Chapel Corner vlak langs de kerbstone. Er was bij meerdere coureurs sprake van een wiel in het gras om vandaar de Chapel op te gaan. Hierdoor was er sprake van extra belasting van de banden voor het ingaan van de Hangar Straight. De FIA heeft na de race om een nieuwe kerbstone verzocht op de betreffende locatie.

Daarom is nu bij de uitgang bocht 13 een sectie van 23 meter geïnstalleerd. Meerdere coureurs kregen tijdens de eerste race met een lekke band te maken en ook was er sprake van zwaar versleten banden bij andere teams. Een van de oorzaken daarvan is mogelijk dat er puin in de kerbstones zat dat invloed heeft gehad op de conditie van de banden. Een andere mogelijke oorzaak is overigens een harde baan in combinatie met het gebruik van harde banden. Komende zondag is het circuit aangepast om de schade op basis van de eerstgenoemde oorzaak weg te nemen. Het programma met tijden voor kwalificatierondes is bekend. Hoe laat begint Formule 1 aanstaande zondag? De Formule 1 start om 15.10 uur.

Zachtere banden

Niet alleen het circuit maakt een verandering door. Ook de teams brengen veranderingen aan. Zo rijden de coureurs aanstaande zondag met zachtere banden. De weersvooruitzichten laten ook zien dat de temperaturen het komend weekend tijdens de race hoger zijn. Het rijden met zachtere banden betekent dat de snelheid hoger komt te liggen, maar er is ook een nadeel. De zachtere banden slijten namelijk ook sneller. Het is de verwachting dat het merendeel dan ook een twee-stopper gaat maken.