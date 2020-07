Wie betaalt de boete als een groene kentekenplaat geflitst wordt?

Publicatie: vr 31 juli 2020 18.15 uur

DRACHTEN - Als je een snelheidsovertreding maakt in je eigen auto krijg je de boete vanzelf thuis toegezonden. Het opleggen van boetes als gevolg van verkeersovertredingen is namelijk gekoppeld aan het kenteken van het voertuig. Het flitsen van een kenteken is al voldoende informatie om bij een overtreding in het verkeer een boete op te leggen. De vraag is echter hoe dat zit bij het rijden in een auto met een groene kentekenplaat. Het is handig om eerst wat meer te weten over wat een groene kentekenplaat precies is.

Groene kentekenplaat als handelaarskentekenplaat

Een groene kentekenplaat is te zien als een handelaarskentekenplaat die RDW in de voertuigenbranche afgeeft aan erkende bedrijven. Bijvoorbeeld aan autodealers die de auto maar kort in het bezit hebben om deze snel door te verkopen. Bij het kopen van een auto wil je dat natuurlijk goed voorbereid doen. Zo wil je weten wat de dagwaarde auto is en wil je natuurlijk ook een proefritje maken. Daar is de groene kentekenplaat met zwarte letters en cijfers dan ook geschikt voor.

Er gelden overigens wel een aantal beperkingen om in een auto met groen nummerbord te rijden. Bij het overtreden van de regels volgt er mogelijk een hoge boete. Het maken van een privérit is bijvoorbeeld niet toegestaan. Een autodealer kan bijvoorbeeld een groene kentekenplaat aanvragen voor een import schadeauto. Een auto moet over een kenteken beschikken om een verzekering af te kunnen sluiten. Bij het maken van een proefrit dient de auto dan ook voor de WAM verzekerd te zijn.

Snelheidsboete tijdens proefrit

Nu duidelijk is wat een groene kentekenplaat betekent, is het de vraag wat er dan gebeurt met een snelheidsboete tijdens een proefrit. De groene kentekenplaat is gekoppeld aan de eigenaar van de auto. De eigenaar van de auto is in dat ook in de eerste plaats verantwoordelijk voor het betalen van boetes. Een flitser flitst het kenteken namelijk bij het maken van een snelheidsovertreding. De flitspaal ziet niet wie er in de auto met groene kentekenplaat zit. De kentekenhouder is op basis van de wet aansprakelijk voor verrichte gedragingen met de auto waarvan er sprake is van zijn tenaamstelling van het kenteken. Wettelijk gezien is het echter ook zo dat degene die de overtreding maakt verantwoordelijk is voor de verkeersboete. In dat geval bestaat dan de mogelijkheid om de boete die tijdens een proefrit in een auto met groen nummerbord is gemaakt te verhalen op de overtreder.