Deze week: vijf Friezen besmet met coronavirus

Publicatie: vr 31 juli 2020 18.07 uur

LEEUWARDEN - De afgelopen week hebben 2416 mensen zich in Friesland laten testen op één van de locaties in Leeuwarden, Sneek of Drachten. Weer meer dan vorige week, toen 2252 mensen zich lieten testen. Bij 5 Friezen werd het coronavirus aangetroffen. Hiermee komt het totaalaantal inwoners dat positief testte nu op 650.

Het beeld in de provincie is nog steeds erg rustig, maar landelijk gezien neemt het aantal besmettingen nog steeds toe. Het aantal overleden personen dat bij GGD Fryslân is gemeld, blijft staan op 69. Ook het totaal aantal ziekenhuisopnames in Friesland staat ongewijzigd op 130 personen.

Mondkapjesplicht voorlopig van de baan

Er komt voorlopig geen landelijke mondkapjesplicht. Dat is de belangrijkste boodschap die het Veiligheidsberaad woensdag deelde tijdens een persconferentie. Het bewijs voor het medisch nut van het dragen van een niet-medisch mondkapje ontbreekt nog altijd. Wel blijven de overige maatregelen onverminderd van kracht, die wel bewezen effectief zijn gebleken: houd 1,5 meter afstand (en vermijd dus drukte en mensenmassa's), hoest en nies in de elleboog en was met grote regelmatig en grondig je handen.