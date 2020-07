3000 huizen uur zonder stroom in Drachten

Publicatie: ma 13 juli 2020 11.31 uur

DRACHTEN - Sinds 11.00 uur is een groot deel van Drachten getroffen door een stroomstoring. Volgens Liander zijn tot 3000 huishoudens en bedrijven getroffen. De verwachting was dat de storing om 13.15 uur door een monteur zou zijn opgelost. De oorzaak van de storing is onbekend.

Rond 12.00 uur stond er bij veel woningen weer spanning op het net.

De volgende straten zijn getroffen:

Anske Aptekerstraat

Berkelaan

Boorn

Bouburg

Bouriciuslaan

Braambos

Burgemeester Wuiteweg

Burmanialaan

De Akkers

De Gagelpol

De Hoge Bomen

De Hoven

De Kamperfoelie

De Landerijen

De Lanen

De Rozetuin

De Velden

De Wilgepol

De Wouden

Dollard

Eems

Eikesingel

Elzewal

Eringastraat

Esseweg

Fabriciuslaan

Fivel

Flevo

Gerben Sondermanstraat

Hillemalaan

Hulstbos

Hunze

Ietje Kooistrastraat

Jansoniusplein

Jansoniusstraat

Kuinder

Lavermanstraat

Leppa

Lijsterbeswal

Linde?