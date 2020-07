Bootje met 3 man gezonken na hekgolf speedkruiser

Publicatie: zo 12 juli 2020 13.33 uur

WARTEN - Een bootje met daarin 3 personen is zaterdag gezonken door een hekgolf. Het gebeurde rond het middaguur op het Prinses Margrietkanaal bij Warten.

Een blauwe speedkruiser van het merk Zeeland Z55 (volgens getuigen) zorgde voor een dikke hekgolf waardoor het vletje zonk. De drie opvarenden konden zich ternauwernood met hulp van omstanders in veiligheid brengen.

De waterpolitie heeft een onderzoek ingesteld naar de veroorzaker die in de richting van Delfzijl is gevaren. Het stalen bootje is zaterdagnacht door Rijkswaterstaat geborgen.