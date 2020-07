Vloerisolatie vat vlam in woning

Publicatie: vr 10 juli 2020 14.22 uur

BUITENPOST - Een nog maar net aangelegde vloerisolatie vatte maandagochtend vlam in een woning aan de Achtkant in Buitenpost. De brandweer van Buitenpost werd om 13.45 uur gealarmeerd.

De isolatie zou in de ochtend zijn aangelegd en vloog door onbekende oorzaak in brand. De brand ontstond nadat er een knal was gehoord. Op dat moment werd er nog gewerkt. De brand ging vooral gepaard met een enorme rookontwikkeling in de woning. Ook de brandweerploeg van Surhuisterveen is daarop ter plaatse gekomen. De vloer is helemaal volgepompt met schuim om de brand te kunnen doven.

FOTONIEUWS