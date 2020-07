Kroegbaas Jolke uit Terwispel overleden

Publicatie: wo 08 juli 2020 19.21 uur

TERWISPEL - Kroegbaas Jolke is plotseling overleden. Dat meldt zijn familie aan Omrop Fryslân. De 74-jarige Jolke Nijenhuis was de uitbater van het café Spaltenbrêge in Terwispel. Hij was een bekende verschijning, zowel offline als online. Zijn uitspraak 'Lekker lekker lekker' werd landelijk bekend.

De kreet werd de titel van de band Bad Mood die over Jolke en de kroeg een liedje maakte met de titel 'lekker lekker lekker'. De markante kroegbaas vond het geweldig dat er een nummer over hem was gemaakt. "Een barman die zelf drinkt, dat kan wel, als je de kop er maar bij houdt. Ik neem precies genoeg, je moet niet te veel zuipen."