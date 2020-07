Vrouw gewond bij botsing met veewagen

Publicatie: za 04 juli 2020 15.22 uur

NOARDBURGUM - Een automobiliste is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een veewagen. Het ongeval vond plaats om 13.55 uur op de Rijksstraatweg (N355) bij Noardburgum.

Beide automobilisten reden in de richting van Hurdegaryp. Vlak voor de stoplichten zag de vrouw te laat dat de bestuurder, die met veewagen reed, afremde. Een aanrijding met de trailer was het gevolg.

De vrouw is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De schaapjes in de veewagen kwamen met de schrik vrij. De wagen is tijdelijk aan de kant gezet zodat deze later opgehaald kon worden. Door de aanrijding was de trekhaak van de bestelbus verzet geraakt.

