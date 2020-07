Natuur in Bakkeveen tegen verdroging

Publicatie: za 04 juli 2020 11.26 uur

BAKKEVEEN - Dichtbij de Slotpleats in Bakkeveen is in het bos een perceel grasland ingericht om meer water vast te houden. Dit helpt om het beekdal Koningsdiep klimaatbestendiger te maken. Dit stukje natuur dat aan de Zwarte Singel ligt, is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland.

Watermaatregelen

Om verdroging van de natuur tegen te gaan in het gebied, is de waterhuishouding op dit perceel aangepakt. Enkele sloten zijn minder diep gemaakt of gedempt en in andere sloten is het waterpeil verhoogd. Met duikers en stuwtjes is het waterpeil te regelen. Ook is er een poel gegraven in het perceel om water op te vangen en vast te houden. Op de oevers van de poel groeien de komende jaren oeverplanten. Samen met de vochtige delen van het perceel, is dit een fijne plek voor bijzondere soorten als de poelkikker, heikikker, kamsalamander en de vuurlibel.



Rond de poel ligt nat grasland en de buitenste randen van het perceel liggen hoger en droger. Hierdoor kunnen bijzondere planten zich gaan ontwikkelen. De drogere delen van het perceel zijn geschikt leefgebied voor vlinders zoals het oranjetipje en de bruine vuurvlinder. Natuurmonumenten is de eigenaar van het gebied. Nu het werk klaar is, wordt de inrichting overgedragen aan Natuurmonumenten. Zij blijven het perceel en de poel beheren.



Gebiedsinrichting

De inrichting van het perceel bij de Slotpleats is onderdeel van de tweede projectfase van gebiedsinrichting Koningsdiep. Hierin werkt de provincie Fryslân samen met de gebiedscommissie Koningsdiep, Wetterskip Fryslân, gemeente Opsterland, landbouw- en natuurorganisaties. De twee grootste opgaven zijn beekdalherstel van het Alddjip en aanleg van het Natuurnetwerk Nederland. De gebiedscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van natuur, landbouw, water en recreatie uit het gebied.