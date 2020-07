BMW te hard door de bocht: fietsster geschept

Publicatie: vr 03 juli 2020 12.30 uur

LEEUWARDEN - Een Hallumer (43) heeft zeer waarschijnlijk te hard gereden, toen hij op 30 oktober 2018 op de Canterlanswei tussen Miedum en Lekkum een fietsster schepte. De BMW van de Hallumer belandde in de sloot nadat de auto in een S-bocht in een slip raakte. De bestuurder en de fietsster belandden beide in het ziekenhuis.

Breukjes in de schedel

De Hallumer had een rugwervel gebroken, de fietsster was er slechter aan toe: bij de vrouw werden onder andere breukjes in de schedel ontdekt. Ruim anderhalf jaar na het ongeval kampt zij nog altijd met de gevolgen, zo bleek vrijdag op de zitting van de kantonrechter. De Hallumer werd vrijdag door rechter Marc Brinksma wegens gevaarlijk rijgedrag veroordeeld tot een boete van 1200 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden.

‘Net iets te pittig’

De man zei dat hij indertijd niet goed in zijn vel zat. “Het was druk in mijn hoofd”, had hij gezegd. Officier van justitie Liesbeth de Ruiter vond dat hij in die toestand misschien helemaal niet in de auto had moeten stappen. De verdachte vermoedde dat hij ‘net iets te pittig’ de bocht in was gereden. Hij schatte de snelheid op 80 kilometer per uur. De te hoge snelheid in combinatie met de achterwielaandrijving van de BMW had er waarschijnlijk voor gezorgd dat de auto in een slip raakte.

Bang om over straat te gaan

De BMW belandde via het fietspad in de berm en kwam terecht in een sloot. De bestuurder slaagde erin om de auto via de kofferbak te verlaten. De fietsster werd wakker in het ziekenhuis. De vrouw heeft een poos moeten revalideren en is nog steeds niet de oude. Ze raakt snel overprikkeld en is een tijdlang bang geweest om over straat te gaan. Dat is nu beter, zei ze, maar ze is wel haar baan kwijtgeraakt. Of er een verband is met het ongeval en de gevolgen daarvan, wist ze niet.

Zwaardere kwalificatie

Advocaat Evert van der Meer merkte op dat dit een ongeval was dat in principe iedereen had kunnen gebeuren. Daar was de rechter het niet mee eens: ”Dit gaat toch iets verder, dit is niet iets wat iedereen hoeft te overkomen. Wat de officier zegt, dat je in zo’n toestand eigenlijk niet moet autorijden, daar zit wel wat in”, aldus Brinksma. De Hallumer zat volgens de rechter niet ver af van een veel zwaardere kwalificatie van het feit – het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel of dood door schuld. Dan had hij voor de meervoudige kamer moeten verschijnen.