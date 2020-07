Huis van de maand: Keimpe Sikkemawei 10

Publicatie: do 02 juli 2020 19.33 uur

DE WESTEREEN - Ruime, goed onderhouden vrijstaande woning in De Westereen met veel luxe details in en rondom de woning. Het geheel is gelegen op een prachtige centrale plek met veel bergruimte en volop privacy. De tuin is onderhoudsarm aangelegd met veel parkeergelegenheid, sierbestrating en sierlijke zonneterrassen. Aan de zijkant van de woning is een ruime carport, waar o.a. plaats voor 2 auto's is.

Door de grote aanbouwen heeft de woning alles wat nodig is op de begane grond. Zo ook een prachtige eetkeuken, een grote slaapkamer en een keurige badkamer.

Indeling

Begane grond: hal/entree met vernieuwde meterkast en doorloop naar de provisiekelder; Z-vormige woonkamer (voorheen woonkamer en keuken) met een leuke ruimte voor zowel eetgelegenheid als zithoek; dichte keukenruimte met luxe L-vormige inbouwkeuken met veel inbouwapparatuur, eetruimte en dubbele openslaande tuindeuren met een elektrische zonneluifel; bijkeuken met witgoedaansluitingen op hoogte; ruime tweepersoonsslaapkamer met vaste kast; c.v.-ruimte; toiletruimte met wandcloset; badkamer met inloopdouche, wastafel en luxe wasmeubel;

Eerste verdieping: overloop, kantoorruimte en 2 ruime tweepersoonsslaapkamers met veel bergruimte en een zeer groot balkon.

Buitenom:

Prachtige zonneterrassen en een keurig onderhouden tuin, 2 carports, 3 bergingen met grote zolderberging, karakteristieke zonwering en een ruime overkapping.

De Westereen is een levendig dorp gelegen in de mooie Fryske Walden met o.a. uitstekend openbaar vervoer (waaronder een treinstation), een uitgebreid winkelcentrum, veel sportfaciliteiten (zoals o.a. manage, skeeler- en tennisbaan ect.) en watersportmogelijkheden met een jachthaven.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze woning? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging om uw indruk compleet te maken. Wij heten u alvast van harte welkom aan de Keimpe Sikkemawei 10 te De Westereen.