Van 10 tot 22 juli rijden er geen treinen

Publicatie: di 30 juni 2020 16.40 uur

HURDEGARYP - Van 10 tot 22 juli rijden er geen treinen tussen Buitenpost en Hurdegaryp. ProRail voert dan belangrijke werkzaamheden uit aan het nieuwe sport. Spoorstaven, dwarsliggers en ballastgrind onder de sporen worden vervangen. ProRail maakt daarbij gebruik van grote spoorvernieuwingsmachines.

ProRail begon al op 15 juni met het werk om de sporen en perrons te vernieuwen. De werkzaamheden langs het spoor duren uiteindelijk tot 13 augustus.

Van 10 tot 22 juli rijden er bussen in plaats van treinen tussen Hurdegaryp en Buitenpost. Men werkt in deze periode 24 uur per dag aan het spoor.