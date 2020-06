Audi A3 ramt twee auto's: bestuurder gevlucht

Publicatie: ma 29 juni 2020 10.40 uur

AUGUSTINUSGA - Een grijze Audi A3 is zondagnacht gecrasht op de doorgaande weg van Augustinusga. Bewoners hoorden even na middernacht een knal en gingen op onderzoek uit. Een grijze Audi A3 werd verderop aangetroffen aan de Geawei. De auto had met hoge snelheid op It West twee geparkeerde auto's geramd. De bestuurder was gevlogen nadat hij de auto had stilgezet.

De bestuurder kwam vanuit de richting Drogeham en raakte met hoge snelheid rond 0.09 uur de spiegel van een geparkeerde auto op It West. Er werd daarna een VW Lupo total loss gereden. Na zo'n 200 meter kwam de Audi tot stilstand. Omdat één van de voorste stoelen voorover stond, is het aannemelijk dat er meerdere personen uit de auto zijn gevlucht. Lege flessen bier op de achterbank waren stille getuige.

De politie is ter plaatse gekomen en de Audi is in beslag genomen. Deze is door een berger afgevoerd.

