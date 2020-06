Stroomstoring in Eastermar en Jistrum

Publicatie: zo 28 juni 2020 12.54 uur

JISTRUM - Een groot aantal huishoudens in Eastermar en Jistrum zijn zondag rond het middaguur (12.45 uur) getroffen door een stroomstoring. Liander laat weten dat er een monteur onderweg is. De verwachting is dat de storing rond 14.45 uur opgelost moet zijn. Het gaat volgens Liander om tot maximaal 700 aansluitingen.

De site van Liander geeft aan dat de volgende straten getroffen zijn:

't Hof

't Leech

Achterweg

B R Veltmanwei

Blauhuskamp

Boerestreek

Boskkamp

De Geasten

De Kjellingen

Ds A W Buningwei

Elte Martens Beimastr

Groeneweg

Grote Hornstweg

Harstepaed

Heideweg

Ieswei

It Heechsan

Joerelaan

Kleine Hornstweg

Kooiweg

Lange Geestlaan

Lege Leane

Mounekamp

Nije Hoarnstleane

Schoolstraat

Skulenboargerwei

Snakkerbuorren

Sytskelan

Teije Tolstraat

Torenlaan

Waltsje

Zwarteweg