Laatste fase wonen in Drachtstervaart

Publicatie: do 25 juni 2020 14.25 uur

DRACHTEN - Wethouder Sipke Hoekstra van de gemeente Smallingerland en algemeen directeur VanWonen, Alfred Bolks, ondertekenden donderdag de samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie van 170 woningen van het deelplan In de Luwte 1 in Drachten. Ook de laatste 5 kavels van het deelplan Parkzoom worden gerealiseerd. Hiermee komt de ontwikkeling van de wijk Drachtstervaart in de slotfase.

In vervolg op de eerder uitgevoerde deelplannen van Drachtstervaart, waaronder In de Luwte 2 en Waterlandhof, is In de Luwte 1 het laatste deelplan van het project Drachtstervaart.

Wethouder Hoekstra is verheugd over deze mijlpaal: "Met de ondertekening van deze overeenkomst zetten wij een mooie stap richting de start van de uitvoering van In de Luwte 1 en daarmee de afronding van het complete plan Drachtstervaart. Het is een prachtige waterrijke wijk met een diversiteit aan woningen dat past bij Drachten. Op de kop van het plan komt een passantenhaven. Een mooie aanwinst aan de Drachtstervaart en die bijdraagt aan onze ambities voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat."

Alfred Bolks, VanWonen: "Drachtstervaart is een project waar we jarenlang samen met de gemeente en partners aan hebben gewerkt. Inmiddels hebben we mooie plannen met elkaar gerealiseerd. Met In De Luwte 1 staan we opnieuw voor een prachtige en omvangrijke ontwikkeling. De locatie is zoals we wonen in Friesland voor ons zien. Aan, of nabij het water, ruim en omgeven door veel groen. We ontwikkelen een divers woonprogramma, waar we zoveel mogelijk inspelen op de wensen van toekomstige bewoners en kijken naar de optimale leefbaarheid van een gebied. Aantrekkelijke gebieden maken, daar is het ons om te doen. Daar is Drachtstervaart een goed voorbeeld van."

In de Luwte 1

Het deelplan In de Luwte 1 ligt aan de bestaande Drachtstervaart dat in open verbinding staat met de Friese meren. Het verkavelingsplan, naar een ontwerp van iMoss, is ruim van opzet. Het woningaanbod bestaat uit rijwoningen, twee-onder-één-kap woningen, vrijstaande woningen, specials en vrije kavels. De woningen worden zeer energiezuinig gebouwd en zijn volledig gasloos. Kenmerkend is de moderne architectuurstijl ontworpen door AG NOVA Architecten en het hoogwaardige afwerkingsniveau. Daarnaast beschikt een groot deel van de woningen over een eigen aanlegplaats voor een boot.

Naar verwachting start Van der Wiel Infra en Milieu deze zomer met het bouwrijp maken. De realisatie van de woningen is in handen van Aannemersbedrijf Dons en Troost. Verkopend makelaar is Dijkstra Makelaars uit Drachten.

FOTONIEUWS