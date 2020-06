Kritiek op bezuinigingen zorg Smallingerland

Publicatie: wo 24 juni 2020 16.08 uur

DRACHTEN - Uitkeringsgerechtigden in Smallingerland hebben de komende vier jaar geen enkel perspectief. De gemeentelijke bezuinigingen in het sociale domein leveren alleen maar onrust op. "Ze komen keihard terug bij de inwoners". Met die kritiek kwam voorzitter Anton Meijerman van de Cliëntenraad Smallingerland naar aanleiding van de gemeentelijke Perspectiefnota 2001-2024.

"Als je weet in welke moeilijke situatie een groot aantal gezinnen zich bevindt. De coronacrisis leidt bovendien alleen maar tot meer aanvragen voor bijstand. Met dat gegeven vinden we het als cliëntenraad onacceptabel dat er geld voor nieuw beleid wordt uitgetrokken", aldus Meijerman.

"De onderkant van de samenleving is al uitgekleed. Daar kun je niet meer op bezuinigen", oordeelde Dieuwke Heddema van het gemeentelijk VN-panel, dat voor gehandicapten in Smallingerland opkomt. Ze is het hartstochtelijk oneens met de gemeentelijke bezuinigingen in het sociaal domein. "Dit is proletarisch financieel beheer. Het is schokkend als je 500.000 euro op huishoudelijke hulp bezuinigt, terwijl je wel geld uitgeeft aan prestigeobjecten als een zwembad en snelfietspad van Drachten naar Heerenveen."

Namens de Jeugdraad Smallingerland kwam voorzitter Wout Kampherbeek op voor de belangen van de jongeren. Hij pleitte voor een efficiënte werkwijze en het weghalen van bureaucratie als het om het geven van hulp gaat. "Veel arme jongeren krijgen minder kansen om te studeren. Ze moeten hun studie betalen en werken 20 tot 30 uren om dat te realiseren. Het mag niet zo zijn dat je geen kansen krijgt omdat je toevallig in het verkeerde bed bent geboren."

Ervaringsdeskundige Petra Vleeshouwer, die vanwege dezelfde ziekte als haar vier kinderen ook zorg nodig heeft, pleitte voor een andere aanpak in de zorg. Niet langs de lijntjes, maar met alle partijen zoeken naar passende, creatieve oplossingen. "We zitten in een vicieuze cirkel. De gemeente moet een omslag maken en zoeken naar oplossingen en niet continu adviesbureaus inschakelen, die onvoldoende kennis en expertise in huis hebben."