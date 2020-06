Eikenprocessierups aangetroffen nabij WÃ¢lterswÃ¢ld

Eikenprocessierups aangetroffen nabij Wâlterswâld

Publicatie: di 23 juni 2020 15.54 uur

WâLTERSWâLD - De eikenprocessierups is aangetroffen aan het Sânfeartsjepaad net buiten Wâlterswâld. Dat laat de gemeente Dantumadiel weten. Het betreft een voetpad dat 100 meter ten oosten van de Centrale As ligt bij de Koailoane. Het ligt deels ook in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Het voetpad is niet afgesloten maar de gemeente laat weten dat er wel waarschuwingslinten geplaatst aan het begin en aan het einde van het wandelpad. Aan de zijde van Wâlterswâld was dat overigens dinsdagmiddag niet het geval. De bomen zouden zijn gemarkeerd.

Wandelaars worden aangeraden om de huid te bedekken wanneer zij hier toch een ommetje willen maken. Het wandelpad waar de eikenprocessierups is aangetroffen, is in eigendom van Staatsbosbeheer. Het onderhoud wordt door de buitendienst van de gemeente Dantumadiel gedaan.

