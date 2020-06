Senna's tekening wordt een vlag

Publicatie: do 18 juni 2020 17.02 uur

DRACHTEN - De tienjarige Senna Bergman uit Drachten hees donderdagmiddag met burgemeester Rijpstra haar eigen vlag in top. Ze had de vlag getekend naar aanleiding van een oproep van de gemeente om een tekening te maken met daarin een aanmoediging in deze coronatijd.

Senna maakte het mooiste ontwerp. De jury vond haar tekening heel positief en ze laat er zowel Friesland als Smallingerland in terug komen. "Zo zijn we samen 1", aldus de winnares. De tekening is vervolgens als vlag vervaardigd en donderdag het was zo ver. De vlag kreeg een plekje aan de mast van het gemeentehuis.

FOTONIEUWS