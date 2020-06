Drietal gepakt voor strooptocht langs winkels

Publicatie: wo 17 juni 2020 15.59 uur

DE WESTEREEN - De politie heeft woensdag drie personen opgepakt die op strooptocht waren in de regio. In hun auto werden meerdere geprepareerde tassen aangetroffen met daarin de buit.

Er werden producten gestolen in winkels in Groningen en De Westereen. De auto waarin de drie reden, is door de politie in beslag genomen. De aanhouding vond plaats in De Westereen.