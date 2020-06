Kind verdronken in vijver in Kootstertille

Publicatie: ma 15 juni 2020 18.36 uur

KOOTSTERTILLE - Een kind is maandagmiddag verdronken in een vijver achter een woning aan de Casimirstrjitte in Kootstertille. De hulpdiensten werden om 16.49 uur gealarmeerd.

De ouders zouden het kind in de vijver hebben aangetroffen en ze hebben gelijk 112 gebeld. Zes politie eenheden, twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse voor eerste hulp. Alle hulp en reanimatie mocht helaas niet meer baten.

De forensische opsporing van de politie heeft een onderzoek ingesteld naar dit tragische ongeval.

