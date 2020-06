Toch op vakantie? Neem dan een creditcard mee

Publicatie: ma 15 juni 2020 11.40 uur

LEEUWARDEN - Het lijkt erop dat we deze zomer toch (veilig) op vakantie kunnen, gezien de versoepelde maatregelen in heel Europa.

Maar als je op reis gaat, is het wel slim om een creditcard mee te nemen. Iedereen boven de 18 jaar kan in Nederland er namelijk zelf een aanvragen, sommige ook zonder BKR-toetsing of inkomen. Wist je bijvoorbeeld dat er ook gratis creditcards zijn of die het eerste jaar niets kosten?

Onderstaande 6 tips geven aan waarom het hebben van een creditcard handig kan zijn op vakantie.

1. Aflevergarantie hotel

Maak je gebruik van hotels of campings? Of ga je met het vliegtuig? Dan heb je bij een creditcard een aflevergarantie. Dat houdt in dat je recht hebt op terugbetaling als het hotel of de vliegtuigmaatschappij opeens failliet blijkt te zijn.

2. Aankopen verzekerd

Een andere belangrijk voordeel is dat aankopen die je met jouw creditcard doet meestal 180 dagen of langer zijn verzekerd tegen schade, diefstal of verlies. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe zonnebril of mooie tas die je op plek van bestemming koopt.

3. Snel door tolpoortjes

Het grootste deel van de Nederlanders zal met de auto op vakantie gaan naar Frankrijk of Spanje. Je krijgt dan te maken met meerdere tolpoortjes, ofwel de Franse péage. Met een creditcard vlieg je daar zo doorheen.

4. Huurauto

Voor het huren van een auto is een creditcard eigenlijk onmisbaar. Dat komt omdat autoverhuurders een borgsom van je vragen bij het ophalen van de auto. Deze borgsom kan bij een creditcard eenvoudig worden gereserveerd. Bij een bankpasje is dat niet mogelijk. Om die reden is een creditcard bij het huren van een auto vaak een vereiste. Meenemen dus!

5. Handig voor noodgevallen

Ten slotte is een creditcard ook handig voor noodgevallen, bijvoorbeeld als je bankpas is gestolen, niet werkt of als er om wat voor reden dan ook geen geld staat op je betaalrekening. Een creditcard werkt altijd en is daarom ideaal voor dit soort noodsituaties.

6. Reisverzekering

De meeste duurdere creditcards zijn standaard voorzien van een goede reisverzekering, ongevallenverzekering en pechhulp. Sommige creditcards hebben daarbovenop nog aanvullende dekkingen, zoals een verzekering voor het eigen risico van een huurauto of een rechtsbijstandverzekering.

Met een creditcard heb je dus soms helemaal geen aparte of tijdelijke reisverzekering meer nodig. Informeer bij je creditcarduitgever naar de voorwaarden van jouw kaart.