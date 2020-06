Duo rolt vrouw (23) bij maken van selfie

Publicatie: zo 14 juni 2020 11.49 uur

DRACHTEN - Twee knapen hebben zaterdagnacht een 23-jarige vrouw uit Drachten gezakrold. Eén van de twee jongens vroeg de vrouw bij het carillon in Drachten om samen een selfie te maken. Bij het maken van de foto werd de vrouw beroofd van haar portemonnee.

De vrouw alarmeerde de politie terwijl de dieven probeerden te pinnen met de pas van het slachtoffer in een horecagelegenheid in Drachten. De eigenaar had dit door en hij nam de pinpas van de jongens af. Met behulp van camerabeelden, die in de zaak gemaakt waren, konden de agenten de twee op de Noordkade traceren en aanhouden. De tijdelijke inwoners van Drachten zijn voor de zakkenrollerij in een cel ingesloten. Bij de verdachten werd ook het geldbedrag aangetroffen dat in de portemonnee van het slachtoffer heeft gezeten. Dit is in beslag genomen.

De vrouw heeft aangifte van de diefstal gedaan.

