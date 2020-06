Man opgepakt na doodsbedreiging voor politie

Publicatie: vr 12 juni 2020 17.35 uur

LEEUWARDEN - Een 52-jarige inwoner van de gemeente Ooststellingwerf is donderdagnacht door de politie opgepakt. De man had meerdere keren met 0900-8844 gebeld en medewerkers uitgescholden en bedreigd. De man kreeg politiemensen van Noord- en Oost-Nederland aan de telefoon.

Naast beledigingen dreigde hij de medewerkers met de dood. "Het bedreigen van politiemensen is ontoelaatbaar; zowel op straat, digitaal als telefonisch. Geweldsincidenten raken de mens in het uniform, terwijl zij best tegen een stootje kunnen. Bedreigingen en beledigingen hebben ook invloed op het thuisfront van politiemedewerkers." zo laat de politie weten.