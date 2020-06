Nieuwe wethouders Sm'land: Fries passief beheersen

Publicatie: wo 03 juni 2020 19.56 uur

DRACHTEN - De vier nieuwe wethouders van Smallingerland moeten de Friese taal passief beheersen. Een motie van de FNP is dinsdagavond met meerderheid van stemmen aangenomen. Tijdens de behandeling vorige week staakten de stemmen, omdat het voormalig ELP-raadslid Douwe van Drogen afscheid had genomen. Met de komst van Herman Hofstee is de ELP weer op volle oorlogssterkte en was de meerderheid een feit.

Het zat de ELP niet lekker dat de sollicitatieprocedure gestart was zonder dat het functieprofiel voor de nieuwe wethouders was vastgesteld. Een meerderheid van de raad stemde daarom voor het voorstel om de vacatures twee weken langer open te laten staan. Andere raadsleden wilden haast maken. "Dit duurt allemaal al veel te lang", oordeelde Ron van de Leck (D66).

ELP-fractievoorzitter Ynze de Vries pleitte voor een zorgvuldige procedure. "Het gaat ook om het beeld dat we als gemeente Smallingerland uitstralen", vond hij. Hij kreeg direct de volle laag van Van der Leck, die de aanleiding voor de sollicitatieprocedure in herinnering riep: "Als het daar om gaat, dan hebben we het als gemeente al lang verprutst".

Volgens Jouke de Jong (ChristenUnie) hadden raadsleden in een eerder stadium al besproken dat de sollicitatieprocedure wel los kon, terwijl de profielschets nog niet volledig was ingevuld. "We hebben toen bewust gekozen voor een vlotte start. De kandidaten waren ook op de hoogte dat het profiel nog niet volledig vaststond."