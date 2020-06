Auto te water, bestuurder bekneld in voertuig

OUDEGA - Een automobilist kwam op Pinkstermaandag bekneld te zitten in zijn voertuig na een ongeval. Het slachtoffer belandde rond 10.50 uur met zijn voertuig in de sloot langs de Dykfinne in Oudega. De brandweer moest het slachtoffer bevrijden uit zijn benarde positie.

De oorzaak van het ongeval is onbekend. Het slachtoffer is behandeld door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel en de arts van het Mobiel Medisch Team dat met de helikopter ter plaatse kwam. De Dykfinne was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het verkeer. De man is uiteindelijk door een omstander thuisgebracht.

De politie doet onderzoek na de toedracht van het ongeval.

