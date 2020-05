Uitslaande brand in vakantiewoning op Ameland

Publicatie: zo 31 mei 2020 20.37 uur

BUREN - Er is zondagavond brand uitgebroken in een vakantiewoning aan de Sanduun in Buren. De Amelander brandweer rukte om 20.24 uur uit voor de brand.

Bij aankomst bleek het te gaan om een uitslaande brand waarbij de woning zowel aan de voor- als achterzijde in brand zou staan. De brandweer is gelijk begonnen met blussen.