Scooterrijdster gewond na val

Publicatie: di 26 mei 2020 10.46 uur

DRACHTEN - Een scooterrijdster is dinsdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Middelwyk in Drachten. Omstreeks 10.00 uur was ze ten val geraakt toen ze schrok van een van rechts naderende auto.

De politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De ten val gekomen scooterrijdster is behandeld en met beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft het ongeval op papier gezet.