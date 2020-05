50 uur werkstraf voor twee keer stelen bij de AH

Publicatie: di 19 mei 2020 15.50 uur

LEEUWARDEN - Tot twee keer toe stal een inwoner van Tytsjerk (34) spullen bij de Albert Heijn in Hurdegaryp. Op 27 januari pikte de man oordopjes en hoestdrank. Een week later, op 4 februari stal de Tytsjerker capsules voor een Nespresso-apparaat. Dinsdag werd hij door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur.

Oordopjes en hoestdrank terugbetaald

De Tytsjerker zei dat hij de oordopjes en de hoestdrank terug heeft betaald. Op de vraag waarom hij tot twee keer toe en ook nog bij dezelfde winkel dingen had gestolen, antwoordde hij dat hij met de nodige schulden kampt. ‘Ik kon het niet betalen’, zei hij. Door slordigheid – niet betalen van zorgverzekering en telefoonabonnementen – heeft hij veel schulden opgebouwd.

Door de coronacrisis op straat

Er leek licht aan het eind van de tunnel te schijnen toen hij als kok aan het werk kon, maar door de coronacrisis kwam hij op straat te staan. Het was niet voor het eerst dat hij dingen had gestolen: in oktober, november en december 2014 had hij ook al winkeldiefstallen gepleegd.

‘Ik snap dat u het krap heeft’

‘Het is dom, het hoort niet zo’, zei de Tytsjerker berouwvol. Officier van justitie Johan Stoffels eiste een werkstraf van 50 uur. ‘Ik snap dat u het krap heeft, maar de winkelier heeft daar helemaal niets met uit te staan’, aldus de officier. De rechter vonniste overeenkomstig de eis.