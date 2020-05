Drugsdealer opgepakt in Drachten

DRACHTEN - De politie heeft zaterdagnacht vermoedelijk een drugsdealer opgepakt in Drachten. De man werd gecontroleerd tijdens een verkeerscontrole. De man had 44 ponspacks (vooraf gevouwen papiertjes met daarin harddrugs). Bovendien had hij illegaal vuurwerk bij zich en een paar honderd euro aan contant geld.

De agenten hebben de man aangehouden en er is een onderzoek gestart.