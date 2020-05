Sipke Jan Bousema hijst regenboogvlag bij Be Quick

Publicatie: za 16 mei 2020 14.05 uur

DOKKUM - In navolging van Drachtster Boys en VV Buitenpost hebben VV Kollum en CSV Be Quick Dokkum zaterdagmorgen om 11.55 uur de Regenboogvlag in top gehesen. Bij Be Quick in Dokkum werd dit gedaan door de in Dokkum geborenTV- presentator Sipke Jan Bousema en Marije Procee van de Vrouwen 1.

Toen het bestuur de oproep onder ogen kreeg, bleek dat bij ons helemaal geen issue te zijn. Iedereen is welkom op onze club, daar staan we voor, aldus voorzitter KeesThijsen van Be Quick. Zeker toen we merkten hoe belangrijk het is voor de LHBTI+-gemeenschap dat een Regenboogvlag zichtbaar wappert als steun in de rug was de keus snel gemaakt.

Be Quick Dokkum wil zo laten zien -letterlijk in woord én daad- dat iedereen welkom is op de voetbalclub, ongeacht zijn of haar kleur, geloof, culturele achtergrond of geaardheid. Voetbal is een sport voor en van ons allemaal en wij willen dat iedereen zich veilig, vertrouwd en welkom voelt op onze club. Discriminatie of racisme komt er bij ons niet in.

Een helder signaal dat wij hierbij nogmaals met kracht uit willen dragen. Ook hopen we dat andere verenigingen in de provincie dit initiatief zullen omarmen.” Ook op het gemeentehuis in Dokkum werd als blijk van ondersteuning de Regenboogvlag fier in top gehesen.

Vanuit Leeuwarden gaf COC Friesland-voorzitter Sabine Frieszo eveneens haar grote blijdschap door: “Een opsteker van jewelste, prachtig!” Het hele Tolhuispark was getooid in regenboogkleuren: scoutingvereniging de Granaet Dokkum, zwembad Tolhuispark, zwem- en poloclub de Granaet hesen de vlag of lieten op virtuele wijze blijken de actie van harte te steunen.

Ook Sportstudio Dokkum en VV Kollum waren solidair en hesen op hun eigen locatie de Regenboogvlag. Sipke Jan Bousema is onder de indruk van alle Noordoost-Friese steunbetuigingen: “Twee woorden: hartverwarmend en fantastisch. Dat de Regenboogvlag in top gaat bij steeds meer clubs is ronduit geweldig, in meerdere opzichten.

Dit zorgt voor hoor- en zichtbare eenheid en verbroedering. Hierbij roep ik alle sportclubs en -verenigingen dan ook op om met elkaar de Regenboogvlag te hijsen. Op naar een Friese Regenboogprovincie, samen zijn we Friesland en iedereen is hier welkom!” De zaterdag gehouden actie -met een zeer beperkt aantal aanwezigen vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen- vond plaats ter ondersteuning van de beweging die begin dit jaar is opgezet door Sipke Jan Bousema om van Fryslân een Regenboogprovincie te maken.

Op woensdag 27 mei aanstaande is het ‘V-day yay or nay’ (Vlag-dag). Dan zullen Provinciale Staten hierover stemmen. Bij een positieve uitslag betekent het dat Fryslân de laatste Nederlandse provincie wordt die zich aansluit bij het maken van actief beleid voor inclusie, en het hijsen van de Regenboogvlag tijdens speciale dagen en evenementen voor de Regenbooggemeenschap, zoals Roze Zaterdag en Coming Out Day.

Als dank voor het genomen initiatief kreeg Tineke Admiraal uit handen van Sipke Jan een bos bloemen, bestaande uit bloemen met alle kleuren van de regenboog.

