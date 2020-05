FNP: zelf onafhankelijk nieuws maken

Publicatie: za 16 mei 2020 10.41 uur

DRACHTEN - De FNP in Smallingerland wil dat de gemeente zelf onafhankelijk nieuws gaat publiceren. De berichten krijgen dan een plek op de gemeentelijke website. Fractievoorzitter Durk Oosterhof wil van alle raadsvergaderingen een onafhankelijk journalistiek verslag. Een initiatiefvoorstel van de FNP wordt komende dinsdag behandeld.

In een toelichting schrijft Oosterhof dat het gemeenteraadswerk over het algemeen 'gjin nijs mear is foar provinsjale of lokale media'. Volgens hem komen journalisten van die media alleen naar Drachten als er grote onderwerpen op de agenda staan. Hij noemt daarbij het Lawei-debâcle, de Drachtstervaart-plannen en de bestuurscrisis. Oosterhof meent dat de meeste inwoners door die beperkte interesse van de media nauwelijks meer weten wat de gemeenteraad doet.

Mocht de gemeenteraad besluiten om een onafhankelijk journalistiek verslag te laten maken, dan moeten alle partijen ook accepteren dat de ene partij wat meer en de andere wat meer in de publiciteit komt, aldus Oosterhof.

De FNP Smallingerland huurde twee jaar geleden al eens een journalist in. Op een complete pagina in de inmiddels opgeheven gemeentelijke uitgave Breeduit kwam onder andere het bericht dat de gemeenteraad in Drachten niets van een eigen journalist wilde weten.