Oudste inwoner Benelux Eelke Bakker overleden

Publicatie: do 07 mei 2020 09.10 uur

DOKKUM - Op zondag 3 mei is de oudste man van de Benelux de heer Eelke Bakker uit Dokkum op 109-jarige leeftijd overleden.

Bakker was sinds het overlijden van de 107-jarige Jan Willem van de Kamp op 31 mei 2017 de oudste nog levende man van Nederland en sinds 7 maart 2018 tevens de oudste nog levende man van de Benelux.

Eelke Bakker werd geboren op 28 juli 1910 in het dorpje Ballum op Ameland. In 1928 verhuisde hij, op 18-jarige leeftijd, naar Anjum, waar hij werk vond bij een boer. Hij trouwde in Metslawier met Bauktje Sonnema, die in 2007 op 92-jarige leeftijd overleed.

Samen kregen ze vier kinderen (drie zonen en een dochter), waarvan een zoon overleed in 2010. Sinds 1959 woonde hij nog zelfstandig in Dokkum. Bakker was voor zijn hoge leeftijd nog zeer fit en gezond, zo liep hij nog zonder rollator of wandelstok en had geen bril of gehoorapparaat nodig. Zijn geheim was volgens eigen zeggen het elk dag eten van roggebrood met veel spek.

Op 9 april 2020 ontving de heer Bakker van de gemeente Noardeast Fryslân nog een bos bloemen die door burgemeester Johannes Kramer werd uitgereikt, om hem een hart onder de riem te steken in deze coronatijd.