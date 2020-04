Brug SkÃ»lenboarch uur lang in storing

Brug Skûlenboarch uur lang in storing

Publicatie: zo 26 april 2020 21.00 uur

JISTRUM - De brug van Skûlenboarch bij Jistrum stond zondagmiddag een uur lang in storing. Het brugdek ging niet meer volledig dicht en kwam vermoedelijk klem te zitten.

Fietsers gingen zoals gebruikelijk onder of over de slagbomen door om de brug te kunnen passeren. Een monteur is ter plaatse gekomen om de storing te verhelpen. Deze was na een uur opgelost.