Auto komt midden in de sloot tot stilstand

Publicatie: vr 24 april 2020 20.19 uur

GORREDIJK - Een automobiliste is vrijdagavond op de Hegedyk bij Gorredijk met haar auto in een sloot tot stilstand gekomen. Ze raakte bij het ongeval niet gewond.

Ze reed over de Hegedyk komende uit Langezwaag en reed richting Gorredijk, door een onbekende oorzaak raakte ze in de slip en draaide om haar as en kwam in tegengestelde richting tot stilstand in een sloot.

Ze kon zelfstandig uit het voertuig komen en ze heeft daarna haar familie gebeld. Toen de familie aankwam zijn de hulpdiensten gewaarschuwd. De politie die snel ter plaatse kwam heeft het ongeval afgehandeld. Een ambulance die met spoed onderweg was werd onderweg geannuleerd nadat bleek dat ze niet gewond was.

Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen.

FOTONIEUWS