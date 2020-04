Woningoverval in De Westereen

Publicatie: wo 22 april 2020 09.25 uur

DE WESTEREEN - Een vrouw is woensdagochtend in haar woning overvallen aan de Parkloane in De Westereen. De politie laat WâldNet weten dat ze nog niet precies weten wat er is gebeurd en waarom.

Bij de overval zijn mogelijk twee of drie mannen betrokken. Ze zijn gevlucht in een auto. Mogelijk betreft dit een VW Polo of Golf. Ook dit is niet zeker. Om 8.40 uur werd een Burgernet-actie op touw gezet waarom de politie opriep uit te kijken naar twee lichtgetine mannen van ongeveer 18 jaar oud, met kort haar, blauwe trainingsjas en zwarte trainingsbroek.

De straat is door de politie afgezet en er is gelijk een buurtonderzoek gestart. De forensische opsporing is begonnen met een onderzoek. ook werden mensen in de omgeving gevraagd of ze de beschikking hadden over camerabeelden. Later kwam tevens een ambulance uit voorzorg ter plaatse.

Heeft u deze ochtend tussen 06.00 - 08.30 uur iets verdachts gezien in de omgeving van De Westereen? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

