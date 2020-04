Aantal bewoners woonzorgcentrum in Jubbega besmet

Publicatie: zo 12 april 2020 15.05 uur

JUBBEGA - Meerdere bewoners van woonzorgcentrum WenWearde van Meriant in Jubbega zijn besmet geraakt door het coronavirus. Dat heeft Meriant bekendgemaakt via Plaatselijk Belang. "We begrijpen dat dit bij omwonenden vragen kan oproepen."

De bewoners zijn direct in quarantaine geplaatst bij vertoning van de eerste symptomen en een aantal bewoners is overgeplaatst naar een speciale afdeling voor coronapatiënten in Heerenveen. De WenWearde is nu volledig ingericht voor 'besmet verplegen'. Dit is nodig om zo een grotere groep bewoners met (verdenking van) coronabesmetting te verplegen. De zorgverleners zijn hiervoor getraind en dragen beschermende kleding.