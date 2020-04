LSD-actie: spandoeken voor helden

Publicatie: do 09 april 2020 08.00 uur

DRACHTEN - De leerlingen van Drachtster Lyceum hadden zich de laatste schooldag heel anders voorgesteld. Maar nu hun examen is geannuleerd en zij de laatste les hebben gehad zit hun tijd er op deze school op. Ondanks de situatie willen de leerlingen er toch een dag van maken om nooit te vergeten, niet alleen voor zichzelf.

De leerlingen besloten om alle mensen die in deze tijd zo hard aan het werk zijn een hart onder de riem te steken. In de nacht van woensdag op donderdag ging een aantal van hen op pad om op verschillende plekken in Drachten spandoeken op te hangen.

Nadat ze op hun eigen school spandoeken op hadden gehangen gingen zij op pad. De teksten werden opgehangen bij de ambulancepost, de fietsbrug bij de Zuiderhogeweg en bij het ziekenhuis in Drachten. De school zegt trots te zijn op de leerlingen die van het missen van een traditionele LSD toch iets moois van hebben gemaakt.

