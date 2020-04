Bestuurder botst op boom en vlucht

Publicatie: vr 03 april 2020 20.43 uur

GROU - Op de Stationsweg bij Grou is vrijdag om 1.40 een auto op een boom gebotst. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen troffen ze niks aan. Na een zoektocht werd de auto aangetroffen op de Oedsmawei in Grou.

Het voertuig bleek onverzekerd en niet APK gekeurd. Wel was deze zwaar beschadigd, ook omdat na het ongeval het voertuig was doorgereden op de velg. De bestuurder is niet meer aangetroffen. De eigenaar van het voertuig zal op een later tijdstip door de politie worden gehoord. Voor het feit dat het voertuig niet verzekerd was en geen apk meer had kan de eigenaar een boete tegemoet zien.