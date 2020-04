Scooter problemen

Publicatie: wo 01 april 2020 14.05 uur

DOKKUM - Het rijden op een scooter brengt een aantal risico’s met zich mee. Allereerst kun je natuurlijk betrokken raken bij een ongeval. Daarom is het verplicht om een helm te dragen. Zo’n helm vermindert namelijk de kans op (blijvend) letsel. Als gevolg van een ongeluk kan jouw scooter ook behoorlijk beschadigd raken. Mogelijk is hij wel total loss. Er zijn echter nog meer problemen waar je als scooterbezitter mee te maken kunt krijgen.

Gestolen scooter

Voor de aankoop van een scooter leg je al snel een paar honderd euro neer. Doordat een scooter zo duur is, is hij ook geliefd bij criminelen. Zo wordt een scooter geregeld gestolen. Dit gebeurt niet alleen in grote steden, maar ook op plekken waar het rustig is. Jouw scooter is dus vrijwel nergens veilig. Gelukkig kun je maatregelen nemen om de kans op diefstal van jouw scooter te verkleinen. Schaf bijvoorbeeld direct een kettingslot aan wanneer je een scooter koopt. Met zo'n kettingslot kun je jouw scooter ergens aan vastzetten. Hierdoor wordt het een stuk lastiger om met het voertuig aan de haal te gaan.

Scooter start niet meer

Naast diefstal kan jouw scooter ook gebreken gaan vertonen. Mogelijk krijg je het voertuig wel niet meer aan de praat wanneer je hem wilt starten. Dit kan komen doordat er te weinig benzine in de tank zit. Het probleem kan hem echter ook in de onderdelen zitten. Zo moet je misschien eerst wel één van de onderdelen vervangen om jouw scooter weer aan de praat te krijgen.

Een niet-werkende scooter kan echter ook het gevolg zijn van E10 benzine problemen. Sinds enige maanden is het percentage alcohol (bio-ethanol) in Euro 95 namelijk verhoogd van 5 naar 10. Scooters kunnen zonder problemen rijden op benzine met 5 procent bio-ethanol. Bij 10 procent wordt dit echter een ander verhaal. De onderdelen van veel scooters zijn namelijk niet bestand tegen het verhoogde alcoholpercentage in benzine. Onderdelen kunnen hierdoor gaan roesten en er kunnen lekkages ontstaan. Ook kan jouw scooter niet meer starten als gevolg van E10 benzine problemen.