Rookontwikkeling in woning door pelletkachel

Publicatie: vr 27 maart 2020 22.22 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum werd vrijdagavond gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Eskesstraat in Kollum. De bewoners hoorden vreemde tikken in de pelletkachel terwijl er vonkjes uit de afvoerpijp kwamen. In de woonkamer kwam lichte rook.

De bewoner heeft uit voorzorg de brandweer gebeld. De brandweer heeft een controle uitgevoerd met een warmtebeeldcamera. Het bleek gelukkig allemaal mee te vallen.

