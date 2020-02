Fietser gewond bij aanrijding

Publicatie: do 27 februari 2020 11.34 uur

DRACHTEN - De hulpdiensten zijn donderdag rond 6.55 uur gealarmeerd voor een ongeval op het Ureterpvallaat in Drachten. Door een voorrangsfout was op de rotonde een fietser geschept door een automobilist.

De fietser is opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. De fietser is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. De politie heeft getuigenverklaringen opgenomen en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

FOTONIEUWS