Kruising Oude Dijk geopend: zo ziet hij eruit

Publicatie: zo 23 februari 2020 16.30 uur

KOOTSTERTILLE - De nieuwe kruising in de Oude Dijk tussen Kootstertille en Buitenpost is inmiddels geopend voor het verkeer. De kruising is uniek in zijn soort. Verkeersdeelnemers moeten de eerste keer even goed kijken hoe ze moeten rijden. Vooral bij het afslaan.

Aanvankelijk wilde het college van B&W van Achtkarspelen 'een knip' realiseren waarbij de route Buitenpost - Kootstertille niet meer mogelijk was. De gemeenteraad zag dat niet zitten en schoof dit plan opzij.