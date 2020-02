Auto in de sloot bij Oudega

Publicatie: vr 21 februari 2020 09.33 uur

OUDEGA - De hulpdiensten rukten vrijdagochtend rond 7.15 uur uit voor een auto in het water langs It West in Oudega. Door onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur en belandde met de voertuig op De zijkant in de sloot.

De bestuurder raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.