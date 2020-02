Drankrijder heeft bijna 7 keer teveel gedronken

Publicatie: do 13 februari 2020 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een oud-inwoner van Drachten (47) was op 29 september in de auto gestapt, terwijl dat eigenlijk onverantwoord was. De man had veel teveel gedronken. Een buurman zag hem wankelend in de auto stappen en vertrouwde het niet. De buurman waarschuwde de politie en besloot om zelf achter de drankrijder aan te rijden. Die stopte op de parkeerplaats bij de sportvelden, hij was er zelf al achter gekomen dat doorrijden onverantwoord was. Donderdag zat hij bij de politierechter.

Bijna zeven keer teveel

De politie liet de Drachtster blazen, hij ‘scoorde’ maar liefst 1460 ug/l, ofwel 3,35 promille, bijna zeven keer de toegestane hoeveelheid. De man zei dat hij een moeilijke tijd achter de rug had: na een burn-out eind 2018 en een periode waarin hij kampte met depressiviteit had hij zich laten opnemen. Een paar maanden nadat hij werd ontslagen gaf zijn partner te kennen dat ze niet met hem verder wilde.

In paniek de sleutels gepakt

Op de dag dat hij werd aangehouden had hij met zijn ex afgesproken dat hij voor 7 uur ‘s avonds uit de woning zou zijn. Nadat hij twee dagen stevig had gedronken, kwam hij er om half 7 achter dat hij weg moest zijn. ‘Ik heb in paniek de sleutels gepakt en ben in de auto gestapt’, zei de man. Hij wilde naar zijn moeder rijden. Na tweeënhalve kilometer kwam hij erachter dat dat een onmogelijke opgave was.

AA-werkgroep

Hij koesterde geen wrok tegen de buurman. ‘Als het andersom was geweest, had ik denk ik hetzelfde gedaan’. Sinds hij werd aangehouden is hij gestopt met drinken en hij zit in een reïntegratietraject. Elke woensdag neemt hij deel aan een AA-werkgroep. Hij heeft net nieuwe woonruimte gevonden. Stuk voor stuk positieve ontwikkelingen, die rechter Gustaaf Wijnands niet wilde doorbreken door bijvoorbeeld een werkstraf op te leggen.

Werkstraf van de regen in de drup

De officier van justitie had 80 uur gratis werken geëist. Wijnands: ‘U komt net uit een burnout en u hebt veel persoonlijke problemen. Maar u hebt wel de instelling om dat aan te pakken. Dan lijkt mij een werkstraf van 80 uur een duw in de verkeerde richting. Dan komt u van de regen in de drup’. De rechter zette de geëiste werkstraf om in een geldboete van 1500 euro. De verdachte mag bovendien anderhalf jaar niet rijden.