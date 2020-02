Jesse zamelt oude mobieltjes in voor 'Opkikker'

Publicatie: za 08 februari 2020 20.50 uur

DOKKUM - De 16-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek trok vandaag langs de Friese elf steden om oude mobiele telefoons in te zamelen.

Hij doet dit voor de stichting Opkikker. Bij Jesse werd 9 jaar geleden lymfeklier kanker geconstateerd, waarvan hij inmiddels genezen is. In deze nare periode vond hij veel steun bij een opkikkerdag die door stichting De Opkikker werd georganiseerd.

Hij wil graag iets terug voor de stichting die hem destijds een geweldig dag heeft bezorgd en hij werd door de stichting benaderd om ambassadeur te worden door onder andere oude mobieltjes voor het goede doel in te zamelen. Elk ingezameld mobieltje levert twee euro op voor de stichting.

Bij de start vanmorgen in Leeuwarden had Jesse al 39.400 mobieltje ingezameld en hij hoopt er vandaag nog enkele honderden exemplaren bij te krijgen.

Rond kwart voor zes arriveerde Jesse in Dokkum. Vanwege het regenachtige weer niet bij de IJsfontein, maar op het Stadhuis in Dokkum. In de trouwzaal ontving hij van burgemeester Johannes Kramer en kinderburgemeester Marije Adema een stempel op de stempelkaart en kreeg hij een doos met oude telefoons. De Lionsclub verzorgde in Noardeast-Fryslân voor inzamelpunten in Anjum, Damwâld en Dokkum waar de telefoons konden worden ingeleverd.

