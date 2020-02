Politieke vragen over AZC school en Nije Westermar

Publicatie: do 06 februari 2020 10.16 uur

BURGUM - Raadsleden van GroenLinks, PvdA, VVD en D66 in Tytsjerksteradiel hebben voor een derde maal vragen gesteld aan het college van B&W over de aankoop van het clubgebouw van VV Bergum. "Wij hebben geprobeerd om de reeds verstrekte informatie op een rijtje te zetten, maar een samenhangend beeld in de cijfers ontbreekt" zo motiveren de raadsleden de nieuwe vragenronde. Het is belangrijk dat inwoners en de raad een duidelijk overzicht ontvangen, zodat ook zij de financiële onderbouwing kunnen meekrijgen.

De raadsleden hadden eerder - op verzoek - een summiere onderbouwing ontvangen van de totale investering van € 1,2 miljoen. Dit overzichtje roept veel vervolgvragen op, omdat de geschatte kosten worden opgeteld bij de voorzieningen. Er blijkt een voorziening “onderwijshuisvesting leerlingen AZC” van € 815.000 aanwezig in de begroting. Ook krijgt de gemeente geld uit het gemeentefonds voor huisvesting van scholen en er is een regeling voor Onderwijs Huisvesting Budgetten Asielzoekers. Toch werd de gemeenteraad gevraagd om nog eens extra € 30.000 per jaar te reserveren voor de ver- of nieuwbouw van de school. De raadsleden willen weten waarom en betere antwoorden op hun vragen.

Nadat het college van B&W de voetbalkantine had aangekocht, bleek dat de plafonds te laag zijn om er een AZC school te huisvesten. De raadsleden willen antwoord op de vraag of het college recentelijk drie verschillende architecten heeft benaderd om ontwerpen te maken voor nieuwbouw op de plek van de oude voetbalkantine. Ook stellen de raadsleden vragen over deze investeringen in relatie tot de nieuwe naastgelegen sporthal Nije Westermar.

Klik hier voor de vragen (PDF)