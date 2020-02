Politie waarschuwt voor dubieuze pannenverkoper

Publicatie: wo 05 februari 2020 16.45 uur

GARYP - De politie waarschuwt voor een man die in verschillende dorpen pannensets voor 150 euro wil verkopen. De politie laat weten dat zij meerdere meldingen heeft ontvangen. Na Wergea en Reduzum was de verkoper woensdag actief in Garyp.

De politie laat weten dat de melders spreken van intimiderend gedrag. "Wees alert!" is het advies van de politie.